Sorge nach Bauch-OP: Neues Statement von Prinzessin Kate!

Wie geht es Prinzessin Kate (42)? Diese Frage beschäftigt seit einigen Wochen die Fans des britischen Königshauses. Denn die Frau von Prinz William (41) ist aktuell aus der Öffentlichkeit verschwunden – Grund dafür ist ihre Gesundheit. Die dreifache Mutter wurde vor einigen Wochen am Unterleib operiert und muss sich nun erholen. Dennoch reißen die Spekulationen über ihren Zustand nicht ab. Kates Sprecher melden sich dazu nun mit einem Statement!

Gegenüber Page Six reagiert das Team der Prinzessin jetzt auf die Verschwörungstheorien, die über Kate im Umlauf sind. In dem Statement heißt es: "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Prinzessin genesen wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dabei bleibt es!" Weitere Details über ihren Zustand verraten die Sprecher also nicht, lediglich: "Ihr geht es gut!"

Nach dem Eingriff der Britin häuften sich die Gerüchte und Spekulationen über ihre Diagnose. Bestätigte Einzelheiten gibt es nicht – der Adelsexperte Cameron Walker behauptete zuletzt aber: "Zweifellos war die Operation, der sie sich in der Londoner Klinik unterzog, keine Kleinigkeit!" Das sei anhand der Dauer ihres Klinikaufenthalts von zwei Wochen zu erkennen: "Es ist offensichtlich etwas Ernstes!"

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Prinzessin Kate Weihnachtsmesse im Westminster Abbey 2023

Getty Images König Charles und Prinzessin Kate in London, Februar 2022

