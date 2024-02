War Prinzessin Kates OP doch ernster als bisher gedacht?

Was steckt hinter der Geheimniskrämerei? Prinzessin Kate (42) musste sich vor rund einem Monat einer Operation am Bauch unterziehen. Aktuell bekommt sie in Sandringham die wohlverdiente Ruhe und Entspannung, während sie sich weiter von dem Eingriff erholt. Die Art ihrer Erkrankung bleibt für die Öffentlichkeit jedoch nach wie vor ein großes Fragezeichen. Wie steht es nun wirklich um Prinzessin Kate?

Eins steht für den Adelsexperten Cameron Walker fest: "Zweifellos war die Operation, der sie sich in der Londoner Klinik unterzog, keine Kleinigkeit." Besonders die lange Abwesenheit der Gattin des Thronfolgers sehe er als Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung. Kate soll noch bis nach Ostern ausfallen. "Sie war 13 Nächte und 14 Tage da drin. Wir wissen nicht, was ihr fehlt, aber es ist offensichtlich etwas Ernstes", erklärt Cameron laut GB News.

Die Situation im Königshaus sei angespannt. Eigentlich war angekündigt, dass Prinz William (41) ebenfalls eine Auszeit nehmen werde, um seine Frau bei ihrer Genesung zu unterstützen. Durch die Krebserkrankung von König Charles (75) kehrte er nun jedoch schnell zu seinen royalen Pflichten zurück. "Andere Mitglieder der königlichen Familie, wie William, müssen sich stärker engagieren", findet der Experte.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

