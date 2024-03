Kommt heute schon das Baby von Pia Tillmann und Zico Banach?

Ist es etwa bald so weit? Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit ist es bereits das zweite Kind – Sohnemann Henry stammt aus einer früheren Beziehung mit Steffen Donsbach. Der errechnete Geburtstermin des kleinen Jungen ist eigentlich der 28. März – doch kommt Pias und Zicos Baby nun schon früher?

In seiner Instagram-Story teilt der werdende Vater einen Schnappschuss seiner Liebsten: Auf dem Foto sieht man Pia mit geschlossenen Augen während einer CTG-Untersuchung. "Kommt er etwa heute schon?", kommentiert Zico den Beitrag. Erst vor wenigen Stunden meldete sich die 38-Jährige mit einer ähnlichen Vermutung bei ihren Fans: "Ich habe einfach ein komisches Körpergefühl und das hatte ich damals auch." Derzeit befinde sie sich in der 36. Schwangerschaftswoche – ihr erstgeborener Henry kam in dem gleichen Zeitraum zur Welt.

Für den Ernstfall sind die beiden auf jeden Fall gewappnet: Stolz verkündeten Pia und Zico, dass das Kinderzimmer endlich fertig ist. "Der Schweiß der letzten beiden Tage hat sich mehr als gelohnt. Unser Babyzimmer ist endlich fertig und wir lieben es", verrieten die beiden stolz via Instagram.

Instagram / piatillmann/ Pia Tillmann, Schauspielerin

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann bei einer CTG-Untersuchung

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

