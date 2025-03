Pia Tillmann zeigt Body-Transformation nach zwei Kindern

In den vergangenen sieben Jahren ist Pia Tillmann (39) zweimal Mama geworden. Eine Schwangerschaft geht niemals spurlos an dem Körper einer Frau vorbei – auch für Pia war das Thema Figur und Gewicht ein Thema, mit dem sie sich nach den Geburten beschäftigt hat. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun ein Vorher-nachher-Foto – einmal ein Bild nach den zwei Schwangerschaften – eines nach ihrer Fettabsaugung. Die Schauspielerin geht nämlich offen damit um, dass sie etwas hat machen lassen.

"Ich hatte Anfang August meine Liposuktion [...] wobei ich sehr happy bin mit dem Ergebnis. Im Nachhinein habe ich aber natürlich auch angefangen, mich mit diesem ganzen Thema Ernährung wieder auseinanderzusetzen", erklärt Pia. Auch für ihre Ernährungsumstellung habe die Ehefrau von Zico Banach (34) sich ein wenig Hilfe geholt: "Weil ich manchmal so ein bisschen Probleme damit habe, mich selber damit auseinanderzusetzen. Das fällt mir dann einfach leichter, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir sagt 'das ist gut für dich, das tut dir gut'." Das habe der 39-Jährigen auf ihrem Weg zum Wohlfühlkörper sehr geholfen.

2017 brachte Pia ihren ersten Sohn Henry auf die Welt. Der Kleine ist der gemeinsame Sohn von ihr und ihrem ehemaligen Köln 50667-Kollegen Steffen Donsbach. Sein kleiner Bruder Pepe erblickte 2024 das Licht der Welt und machte damit ihr Liebesglück mit ihrem neuen Partner Zico perfekt. Den beiden TV-Stars ist trotz ihrer Elternrolle sehr wichtig, dass ihre Beziehung zueinander nicht zu kurz kommt. Auf Instagram sprach der einstige Bachelorette-Kandidat wenige Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes über genau dieses Thema: "Als Eltern ist das oft nicht leicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen und sich nicht aus den Augen verlieren."

Instagram / piatillmann Pia Tillmann zeigt ein O.P.-Vorher-Nachher-Foto

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

