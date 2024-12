Geburtstagsüberraschung: Zico Banach und die Kids feiern Pia

Bei Zico Banach (33) und seiner Ehefrau Pia Tillmann gibt es heute Grund, zu feiern: Die Schauspielerin hat Geburtstag! Der Tag in ihrem Familienwinterurlaub startet für die seit heute 39-Jährige mit einer niedlichen Überraschung. Neben einem liebevoll gedeckten Tisch mit Kuchen, Blumenstrauß und Geschenken erwarten sie schon Zico, ihr Sohn Henry und der gemeinsame Nachwuchs Pepe, die der Blondine gemeinsam ein Ständchen singen. Die Szene hält der einstige Die Bachelorette-Star in seiner Instagram-Story fest und schreibt dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, beste Mama und Frau der Welt."

Neben dem süßen Video teilt Zico noch ein paar weitere Schnappschüsse vom Geburtstagskind auf Social Media. "Wir lieben alles an dir", kommentiert er die Fotos von Pia (39). Mit dabei auch ein Bild, dass die zweifache Mama als Braut zeigt. In einem weißen Plüschmantel, einem großen Strauß bunter Blumen und mit festlich hochgesteckten Haaren strahlte die Beauty an ihrem Hochzeitstag in die Kamera. Ein Ereignis, das noch gar nicht weit zurückliegt – erst vor knapp zwei Wochen gaben sich die beiden TV-Bekanntheiten das Jawort.

Seit über zwei Jahren gehen der Daily-Star und der 33-Jährige gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich am Set von Köln 50667 – wo es schon nach kurzer Zeit zwischen ihnen zu knistern begann. "Wir haben uns einige Tage vor unserem ersten Drehtag bei einem Probedreh kennengelernt und uns sofort super verstanden", verriet die Meike-Darstellerin damals im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Seitdem verbringen wir viel Zeit zusammen und ich bin unfassbar froh, dass wir uns begegnet sind."

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann im Dezember 2024

Instagram / zicoriccardo/ Zico Banach und Pia Tillmann im Dezember 2024

