Tschüss Blond: Pia Tillmann hat jetzt fliederfarbene Haare

Pia Tillmann (39) experimentiert gerne mit ihrer Haarfarbe herum. Auf Instagram präsentiert die Köln 50667-Bekanntheit ihren Followern nun ihre neueste Veränderung: Sie trägt ihre Haare jetzt in einem kühlen Lila. Dabei schien sie zunächst nur ihr Blond auffrischen zu wollen. "Ich freue mich auf jeden Fall auf heute Nachmittag", erzählte die Schauspielerin zuvor in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich muss dringend den Ansatz gemacht kriegen. [...] Das sieht so schlimm aus, aber ich hatte einfach keine Zeit."

Nun sind ihre Haare aber wieder frisch – was wohl ziemlich gelegen kam, denn bei Pia und ihrem Ehemann Zico Banach (34) stand eine Date Night an. Die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer gingen am Freitagabend gemeinsam zum Opening eines Restaurants in Köln. "Wir gehen jetzt aus, ich freue mich. Zur Eröffnung von The Dutch. Und dieser attraktive Mann ist heute meine Begleitung", erzählte die 39-Jährige freudestrahlend, während der einstige Bachelorette-Kandidat neben ihr stand.

Die zweifache Mama überrascht nicht zum ersten Mal mit einer neuen Haarfarbe. Vor rund einem Jahr präsentierte sie ihren Follower einen rosafarbenen Haarton. "Es war nicht geplant im Vorfeld, das schwöre ich", betonte Pia, bevor sie preisgab: "Ich bin hingegangen, eigentlich mit dem Hintergedanken, mein Blond auffrischen zu lassen." Als die Blondierung dann einwirkte, sei es jedoch zum Sinneswandel gekommen – und sie bekam die Veränderung verpasst.

Instagram / zicoriccardo/ Zico Banach und Pia Tillmann im Dezember 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

