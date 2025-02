Zico Banach zeigt Ergebnis von Haar- und Barttransplantation

Zico Banach (34) hat sich dafür entschieden, seinen Haaransatz und seinen Bart aufzuhübschen. Dafür ließ der Ehemann von Pia Tillmann (39) eine Transplantation durchführen, an der er seine Fans fleißig teilhaben lässt. Auf Instagram dokumentiert der Influencer seine Transformation mit Clips und Schnappschüssen. Sogar ein Foto nach der OP teilt er, auf dem er mit geschwollenen Wangen und geschorenem Kopf zu sehen ist. Ihn erinnert sein Anblick an eine Figur aus der Zeichentrickserie "Family Guy" und einen bestimmten Promi: "Jetzt bin ich eine gute Mischung aus Quagmire und Harald Glööckler (59)."

Auch in den nächsten Monaten will Zico seine Fans auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung betrifft. Zunächst möchte er sich jedoch verkriechen. "Ich werde gleich von zu Hause nochmal berichten", behauptet der Ex-Die Bachelorette-Teilnehmer und betont, dass er sich nach seiner Haartransplantation zunächst etwas bedeckt hält: "Ich werde mich in den nächsten Tagen nirgendwo blicken lassen."

Obwohl sich Zico schon jetzt auf seine zukünftige Haarpracht freut, gibt es aber auch ein paar Herausforderungen für ihn: Er muss vorerst auf Zärtlichkeiten mit seiner Partnerin verzichten. "In den Unterlagen steht übrigens, dass ich 14 Tage lang keinen Sex haben darf. Ich weiß auf jeden Fall, wem es nicht schwerfallen wird: Pia Tillmann!", verrät der Familienvater. Außerdem soll er für eine Weile darauf verzichten, zu lachen, um sein Gesicht zu schonen. "Der Arzt hat das ausdrücklich verboten", erklärt er, schmunzelt jedoch: "Aber ich muss immer lachen, wenn ich mich sehe!"

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Realitystar

Instagram / zicoriccardo/ Zico Banach und Pia Tillmann im Dezember 2024

