NBA-Spieler Rashid Byrd wird zu 90 Jahren Haft verurteilt!

Er kommt hinter Gitter! Der ehemalige NBA-Spieler und Schauspieler Rashid Byrd spielte 22 Spiele für die Los Angeles D-Fenders in der NBA Development League. Seine Schauspielauftritte hatte er in der Basketball-Komödie "Semi Pro" mit Will Ferrell (56) und in dem Dokumentarfilm "Bring Your 'A' Game". Doch der Basketballspieler ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde schon mehrmals wegen sexueller Übergriffe verhaftet. Nach drei verschiedenen Anschuldigungen wurde Rashid verurteilt.

Laut Deadline wurde der einstige Sportler 2020 wegen sexueller Nötigung verhaftet. "Er begann als Charmeur, der seinen Status als Sportler und Pseudo-Berühmtheit ausspielte, aber das ging schnell in Vergewaltigungen und Gewalttätigkeit über", erläuterte die leitende Kommissarin Dara Brown. Das LAPD ermittelte seit 2019 gegen Rashid, da sich damals eine Frau meldete, die von ihm sexuell missbraucht worden war. Jetzt wurde er zu 90 Jahren bis lebenslänglicher Haft im Staatsgefängnis verurteilt.

Doch die Frau in Los Angeles war nicht Rashids erstes Opfer: Bereits im Jahr 2005 wurde er wegen sexuellen Übergriffs an einer Frau verhaftet. 2010 wurde eine weitere Frau Opfer des Mannes – zu diesem Zeitpunkt wurde er sogar verurteilt.

Anzeige

Getty Images Rashid Byrd, 2014

Anzeige

Getty Images Rashid Byrd, 2014

Anzeige

ActionPress Rashid Byrd, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de