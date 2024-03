Erkannt? Sam Smith läuft als Model auf Pariser Fashion Week!

Sam Smith (31) ist eigentlich durch seine bewegenden Liebeslieder wie "Stay With Me" und "Too Good At Goodbyes" bekannt, aber auch durch den verruchten Song "Unholy" mit Kim Petras (31). Aufgrund des Songs setzte der Sänger geschlechterfluide Fashion-Statements – und auch diese Woche zeigte er sich erneut von seiner modischen Seite. Denn Sam durfte sogar als Model auf der Pariser Fashion Week laufen!

Auf der Fashion Show der Herbst-Winter-Kollektion des Modelabels Vivienne Westwood (✝81) lief der 31-Jährige gleich zweimal auf dem Laufsteg. Sam trug zum einen ein Ensemble aus verschiedenen Farben und Karomustern und zum anderen ein Gewand, komplett in Schwarz. Die aktuelle Kollektion wurde vom österreichischen Modedesigner und Viviennes Ehemann Andreas Kronthaler kreiert. Die Inspiration der Kollektion ist die Natur mit historischen Referenzen, die sich weiterhin am legendären Westwood-Korsett und dem Punk-Stil orientieren.

Doch das war nicht Sams erster Fashion-Week-Auftritt. Er unterstützte seinen Partner Christian Cowan (27) bereits bei der Fashion Week in New York. Die beiden wurden im Februar wieder zusammen gesichtet, nachdem ein Insider gegenüber Mail Online behauptet hatte, dass die beiden sich getrennt hätten.

