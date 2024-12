Neu-Single Channing Tatum zieht mit Sam Smith um die Häuser

Channing Tatum (44) und Sam Smith (32) verbrachten am vergangenen Samstagabend gemeinsam Zeit im angesagten Londoner Hotspot Chiltern Firehouse. Der Magic Mike-Star zeigte sich in einem lässigen Look mit schwarzem Wollpullover, ausgestellten Hosen und einem beigen Trenchcoat. Er rundete seinen Style mit weißen Sneakern und einem 80er-Jahre-Buzzcut ab. Sam, bekannt für einen extravaganten Modegeschmack, erschien in Cowboy-Stiefeln, einem langen Streifenshirt und einer schwarzen Lederjacke.

Channing genoss den Abend als frischgebackener Single, nachdem er und Schauspielkollegin Zoë Kravitz (36) sich im Oktober getrennt hatten. Das Paar, das seit 2021 offiziell zusammen war und im letzten Jahr seine Verlobung bekannt gegeben hatte, wurde zuletzt am 6. Oktober zusammen in Brooklyn gesehen. Doch auch wenn die private Beziehung endete, bleibt ihre professionelle Verbindung bestehen: Beide werden in der geplanten Sci-Fi-Komödie "Alpha Gang" zu sehen sein. Noch vor wenigen Monaten hatte der Schauspieler seine Bewunderung für Zoë öffentlich in einem emotionalen Social-Media-Beitrag ausgedrückt, als sie an ihrem Filmprojekt "Blink Twice" arbeitete.

Channing und Zoë hatten 2021 erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als sie zusammen in New York gesichtet wurden. Schnell entwickelte sich aus Spekulationen eine offizielle Beziehung, die ihre Fans lange begeistert hatte. Der Schauspieler hatte zuvor über die besondere Verbindung zwischen ihm und der Tochter von Lenny Kravitz (60) gesprochen und ihre gemeinsame Reise stets in höchsten Tönen gelobt. Privat ist Channing Vater einer Tochter aus seiner vorherigen Ehe mit Jenna Dewan (44), mit der er in freundschaftlichem Kontakt steht.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, August 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

