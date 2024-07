"Ich war ein Idiot": Sam Smith hatte schweren Ski-Unfall!

Da hat sich jemand wohl zu viel zugetraut: Am Anfang des Jahres zog sich Sam Smith (32) eine schwere Verletzung am Bein zu. Das Stimmwunder erlitt einen vorderen Kreuzbandriss und konnte deswegen monatelang nicht richtig laufen. Zu Gast im Podcast "Sidetracked" erzählt Sam jetzt, wie es dazu kam: "Ich bin Ski gefahren. Ich war ein Idiot und fuhr gleich am zweiten Tag die schwarze Piste hinunter. Dabei bin ich gefallen und wurde an einem Blutbeutel angesteckt den Berg heruntergezogen. Das war das Schlimmste. Das ist jetzt ein Dauerzustand."

Im Januar dieses Jahres wurde Sam sogar mit einem Gehstock und einer Beinschiene fotografiert, doch bis jetzt hat der "Stay with me"-Star noch nie über die Verletzung gesprochen. Wie im Podcast außerdem zum Thema gemacht wird, hatte Sam sich dazu entschieden, den nicht-operativen Weg der Heilung einzuschlagen. Das bedeutete eine langsamere Genesung. "Es war das erste Mal, dass ich mich nicht richtig bewegen konnte. Noch dazu hatte ich etwas mehr Gewicht an mir. Ich war sehr nervös und ängstlich. Ich habe es als Ausrede benutzt, um meinen Kram auf die Reihe zu kriegen", heißt es weiter im Interview. Deswegen hat Sam jetzt ein neues Handy mit einer neuen Nummer und benutzt keine sozialen Medien mehr. "Ich ertappe mich dabei, wie ich in Parks auf Bänken sitze und einfach nur die Bäume betrachte", erklärt der Pop-Star seine neue Lebensweise.

Bis August sollte das Problem mit dem Bein allerdings besser verschwunden sein, denn Sam wird auf der großen Bühne des "BBC Proms" erwartet. Bis jetzt scheint alles auf dem korrekten Weg zu sein, denn wie Sam selbst im Podcast erzählt, freut sich das Gesangstalent schon sehr auf die Show. "Ich werde in der ersten Hälfte von meinem ersten Album singen. Die zweite Hälfte wird eine Überraschung. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist eine Gelegenheit für mich, die Menschen an meine Liebe zur Musik zu erinnern [...] und ich möchte den Leuten ein wenig zeigen, woher ich musikalisch komme", verrät der Musikgigant.

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023

Getty Images Sam Smith im November 2019 in Cannes

