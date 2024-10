Sam Smith strahlt im Seidenanzug bei Golden Heart Awards

Sam Smith (32) zog alle Blicke auf sich: Der Star strahlte in einem auffälligen blauen Seidenanzug auf dem roten Teppich der God's Love We Deliver Golden Heart Awards in New York City. Grund dafür war sicherlich nicht ausschließlich das umwerfende Outfit, sondern auch die Begleitung der Berühmtheit: Sam besuchte samt Partner, dem aufstrebenden Designer Christian Cowan (28), die glamouröse Veranstaltung in der Kathedrale von St. John the Divine. Die beiden hatten ihre romantische Beziehung bei ihrem gemeinsamen Debüt auf der Met Gala im Mai 2024 öffentlich gemacht.

Sam nutzt seit 2019 die Pronomen "they/them" und identifiziert sich als nicht-binär. Das musikalische Ausnahmetalent trug einen doppelreihigen Blazer sowie eine dazu passende Hose in einem elektrisierenden, kräftigen Ozeanblau. Schwarze Lackschuhe rundeten den Look ab. Auch der markante, schwarze Schnurrbart von Sam passte hervorragend zum Outfit. Auf dem roten Teppich strahlte der gefeierte Star mit Freund Christian und mit Kristin Davis (59), die als "Charlotte York" in der beliebten Serie Sex And The City bekannt wurde, um die Wette. Außerdem posierte das Paar mit der Schauspielerin Sarah Jessica Parker (59).

Beim Eventveranstalter "God's Love We Deliver" handelt es sich um eine seit 1985 tätige, nicht-religiöse Organisation mit Sitz in New York City. Sie setzt sich für bedürftige Menschen ein, indem sie medizinisch angepasste Mahlzeiten bereitstellt. Bei der stilvollen Feierlichkeit im Oktober 2024 waren neben Sam und Christian unter anderem auch Modeikone Anna Wintour (74) und Rapperin Megan Thee Stallion (29) dabei.

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker, God's Love We Deliver Golden Heart Awards, 2024

Getty Images Christian Cowan und Sam Smith, Mai 2024

