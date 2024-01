Nach rund einem Jahr: Sam Smith und Christian sind getrennt!

Sam Smith (31) und Christian Cowan gehen von nun an getrennte Wege! Der britische Popstar startete in den vergangenen Jahren mit seiner Musik so richtig durch. Dabei singt das Stimmwunder immer wieder über die Liebe. Während der Sänger sein Liebesleben lange aus der Öffentlichkeit heraushielt, wurde Sam Anfang vergangenen Jahres das erste Mal mit dem Designer gesichtet. Schließlich knutschten die Turteltauben sogar öffentlich. Doch jetzt ist wohl alles aus und vorbei: Sam und Christian sollen sich getrennt haben!

"Sam und Christian haben vor Weihnachten beschlossen, ihre Beziehung zu beenden", bestätigte ein Insider gegenüber Mail Online. Zwischen ihnen sei jedoch nichts vorgefallen: "Sie sind immer noch Freunde und werden sich weiterhin in ihren jeweiligen Karrieren unterstützen." Die Musikbekanntheit scheint jedoch bereits offen für etwas Neues zu sein: Wie der Tippgeber weiter berichtet, soll Sam auf der Dating-App Raya angemeldet sein und bereits neue Leute kennenlernen.

Auch wenn es in Sams Privatleben gerade nicht so gut zu laufen scheint, konnte der Popstar zuletzt zumindest einen beruflichen Erfolg feiern: Sam und seinem Kollegen Normani Kordei wurde vorgeworfen, bei ihrem Hit "Dancing With A Stranger" abgeschrieben zu haben. Die Klage wurde jedoch im September vergangenen Jahres mit der Begründung abgewiesen, da die gleichnamige Textpassage "nicht einzigartig genug ist".

Sam Smith im Dezember 2022

Sam Smith, Popstar

Getty Images Sam Smith, Popstar

