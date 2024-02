Eindeutig zusammen! Sam Smith und Christian knutschen in NYC

Sie sind wohl eindeutig nicht getrennt. Eigentlich hält Sam Smith (31) sein Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Die Beziehung mit Modedesigner Christian Cowan (27) war den Fans des erfolgreichen Sängers dennoch nicht entgangen. Anfang des Jahres behauptete ein Insider jedoch, dass das Paar sich getrennt habe – doch dem ist offensichtlich nicht so: Sam und Christian turteln gemeinsam durch die Straßen New Yorks!

Nachdem die beiden vor Kurzem händchenhaltend gesehen wurden, werden das Gesangstalent und der Modemacher nun sogar wieder beim Knutschen in der Großstadt erwischt. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie Sam Christian in den Armen hält. Liebevoll legt sein Freund ihm den Arm auf die Schulter und küsst ihn auf den Mund. Es scheint ein kleiner Abschiedskuss zu sein, denn danach gehen der "Too Good at Goodbyes"-Interpret und sein Partner in verschiedene Richtungen.

Sam ist bei seinem Ausflug durch die Metropole wie immer stylish unterwegs. Zu einem blau-grau-gemustertem Rock mit gelben und roten Farbtupfern kombiniert er ein weißes Hemd und einen grauen Oversized-Blazer. Dazu trägt er eine kleine braune Ledertasche und hochgeschlossene Wanderschuhe in Braun. Christian zeigt sich in einem legeren All-Black-Look mit dunkler Handtasche.

Getty Images Sam Smith im Mai 2023

MEGA Sam Smith und Christian Cowan mit Christians Familie

Getty Images Christian Cowan, Designer

