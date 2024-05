Bei Met Gala: Sam Smith und Christian feiern ihr Paar-Debüt!

Sam Smith (31) und sein Partner Christian Cowan (28) sorgten in der jüngsten Vergangenheit häufig für Spekulationen. Sind sie nun noch immer zusammen, sind sie getrennt oder doch wieder ein Paar? Das hat jetzt ein Ende – denn der Popstar und der Modedesigner zeigten sich erstmals gemeinsam bei der diesjährigen Met Gala. Hand in Hand posierte das verliebte Paar vor den Fotografen und lächelte sich dabei immer wieder an. Vor allem mit ihren Outfits bildeten Sam und Christian eine ansehnliche Einheit!

Beide Berühmtheiten erschienen in selbst entworfenen Anzügen des GNTM-Designers, einer in Schwarz, der andere in Weiß. Verbunden wurden die Looks durch eine vergoldete Rose, die an das Jackett genäht wurde. Sam kombinierte zu dem Outfit zusätzlich noch einen schwarzen Tüllrock. Im Interview mit der Vogue erklärte Christian die Outfitwahl folgendermaßen: "Weil es um eine Zeitreise gehen soll, wollten wir uns auf die 1940er-Jahre beziehen, auf Oscar Wilde – eine queere Ikone. Wir sind beide queer und britisch, also dachte ich, eine englische Rose wäre perfekt. Und am Anfang unserer Beziehung habe ich Sam eine metallbeschichtete Rose geschenkt."

Die Beziehung des Paares lief zum Jahreswechsel hin aber alles andere als rosig. Ein Insider hatte im Januar gegenüber Mail Online verraten, dass sich Sam und Christian bereits vor Weihnachten letzten Jahres getrennt haben sollen. Zwischen ihnen sei jedoch nichts vorgefallen. "Sie sind immer noch Freunde und werden sich weiterhin in ihren jeweiligen Karrieren unterstützen", erklärte die Quelle damals. Diese Freundschaft hat sich dann nur einen Monat später wieder zu einer Liebe entwickelt, die offensichtlich bis heute besteht!

Getty Images Christian Cowan, Mai 2024

MEGA Sam Smith und Christian Cowan

