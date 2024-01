Doch nicht getrennt? Sam Smith mit Christian Cowan unterwegs

Was läuft wirklich zwischen den beiden? Seit Jahren ist Sam Smith (31) ein fester Bestandteil der Musikbranche. Sein Privatleben hielt der Sänger bislang aber aus der Öffentlichkeit heraus – so auch seine Beziehung zu dem Modedesigner Christian Cowan. Selten sah man die beiden Turteltauben gemeinsam. Anfang des Jahres behauptete ein Insider allerdings, dass sich die beiden getrennt hätten. Doch stimmt das etwa gar nicht? Sam und Christian wurden händchenhaltend erwischt!

Das belegen jetzt die Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen: Der "Unholy"-Interpret und der 27-Jährige spazierten Hand in Hand und freudestrahlend durch New York – von einer Krise oder gar Trennung ist den beiden dementsprechend nichts anzumerken. Dabei konnten sich die beiden auch in Sachen Mode mal wieder sehen lassen: Sam trug bei dem kleinen Ausflug mit Christian ein schwarzes Strickkleid mit Turnschuhen und wadenlange Socken, während der Modeschöpfer einen Tweed-Blazer mit einer Jeansjacke kombinierte.

"Sam und Christian haben vor Weihnachten beschlossen, ihre Beziehung zu beenden", verriet eine Quelle vor wenigen Wochen noch gegenüber dem Medium. Zwischen ihnen sei jedoch nichts vorgefallen. "Sie sind immer noch Freunde und werden sich weiterhin in ihren jeweiligen Karrieren unterstützen", hieß es außerdem seitens der Quelle.

Sam Smith im Dezember 2022

Sam Smith und Christian Cowan mit Christians Familie

Sam Smith, Popstar

