Im Speedo: Planscht Sam Smith hier mit einem neuen Lover?

Sam Smith (31) genießt momentan eine Auszeit von einer Welttournee. Die freie Zeit verbringt der Popstar am sonnigen Strand von Miami. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Sam in einer klitzekleinen roten Badehose der Luxusmarke Versace. Mit dabei ist auch ein unbekannter Mann... Könnte das Sams neuer Freund sein? Die beiden planschen zumindest sehr vertraut in den Wellen und das Stimmwunder trägt seine Begleitung zwischendurch huckepack durch das Meer. Dabei scheinen sie sichtlich Spaß zu haben und lachen vergnügt miteinander.

Der letzte Mann, mit dem Sam in Verbindung gebracht wurde, war Christian Cowan (28). Der junge Designer dürfte dem deutschen Publikum kein Unbekannter sein. Er war schon häufiger bei Germany's Next Topmodel zu Gast. Die zwei wurden zum ersten Mal vor etwa einem Jahr gemeinsam gesichtet. Damals schlenderten sie Arm in Arm durch New York City. Als sie bei einem Restaurant eintrafen, kamen sogar die Eltern des Modemachers zu dem Date dazu. Zwischendurch kursierten zwar Trennungsgerüchte, doch im Februar wurden sie noch beim Knutschen fotografiert.

Das Gesangstalent hatte sich 2019 als nicht-binär geoutet. Die erste Zeit, nachdem Sam diese Nachricht verkündet hatte, sei total befreiend gewesen. "Das letzte Jahr war für mich ein wilder Selbstfindungstrip und hat sich sogar fast wie ein zweites Coming-out angefühlt!", verriet der Weltstar in einer Dankesrede bei den Attitude Awards. Vier Jahre später schrieben Sam und Kim Petras (31) Geschichte, als sie den Grammy für "Unholy" entgegennahmen. Sie waren die ersten Trans-Personen, die den begehrten Preis gewinnen konnten.

MEGA Sam Smith und Christian Cowan mit Christians Familie

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

