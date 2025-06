Zayn-Malik: So finden Fans Matze Höhn und Lejlas Babynamen

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben gestern Abend den Namen ihres Babys bekannt gegeben. Der ungeborene Sohn des Paares wird auf den Namen Zayn-Malik hören – offenbar eine Hommage an den ehemaligen One Direction-Sänger. Während die werdenden Eltern vermutlich mit ihrer Wahl überglücklich sind, zeigt sich die Community in den sozialen Netzwerken eher weniger begeistert. Eine Promiflash-Umfrage [Stand 5. Juni, 08:53 Uhr] zeigt, dass von 451 abgestimmten Personen ganze 75,4 Prozent den Namen als nicht gelungen empfinden. 24,6 Prozent der Leser gaben hingegen an, den Namen "total schön" zu finden.

Auch auf Instagram mehren sich kritische Stimmen. Unter einem aktuellen Beitrag von Promiflash kommentiert ein Nutzer: "Wieso macht man so ein Drama draus wegen eines Namens, unglaublich." Andere User thematisieren, dass es sich bei Zayn-Malik nicht um zwei Vornamen, sondern um den Vor- und Nachnamen eines Prominenten handelt und zeigen sich verwundert über die Entscheidung. "Also mir gefällt der Name nicht, so ein Aufwand für einen Namen. Habe mehr erwartet", äußert sich ein weiterer Nutzer enttäuscht. Dennoch gibt es auch Unterstützer, die den Mut loben, einen außergewöhnlichen Namen zu wählen.

Matze und Lejla scheinen dennoch glücklich mit der Namenswahl zu sein. Schon in der Vergangenheit hatte das Paar betont, wie harmonisch die Auswahl verlief und wie einig sie sich dabei waren. Für sie steht fest: Der Name soll etwas Persönliches und Besonderes sein. Matze ist bereits Vater und gibt seinen Followern regelmäßig Einblicke in sein Privatleben.

Instagram / leli.hhn Matze und Lejla Höhn, Influencer

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn, Realitystar

