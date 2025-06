Name verkündet: So wird Matze und Lejla Höhns Baby heißen

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben endlich das Geheimnis um den Namen ihres ungeborenen Babys gelüftet. Die beiden hatten ihre Fans mit kleinen Rätseln auf Instagram lange auf die Folter gespannt. Heute folgte die Auflösung: Der Junge wird Zayn-Malik heißen. In einem lustig gestalteten Clip, untermalt vom One Direction-Song "Story of my life", geben sie die Verkündung bekannt. Am Ende schwebt der Name in weißen Wolken auf. Die Freude über die Wahl scheint auch ihre Anhänger zu begeistern. "Oh mein Gott, schöner Name", heißt es unter anderem.

Das Paar hatte in den letzten Wochen immer wieder Buchstaben des Namens preisgegeben. Die Reihenfolge der Buchstaben wurde dabei bewusst durcheinandergebracht, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Mit ihrer kreativen Enthüllung haben sie ihre Community aktiv eingebunden und gleichzeitig erfolgreich für Diskussionen gesorgt. Die Namensbekanntgabe ist für Lejla und Matthias ein weiterer Meilenstein auf ihrem Weg in die Elternschaft.

Dass Matze und seine Partnerin ihren Sohn nach dem One-Direction-Sänger Zayn Malik (32) benennen, vermuteten einige Fans schon seit einer Weile: Sie fügten das Babynamen-Puzzle bereits vor der offiziellen Verkündung zusammen. Zwar wussten die Fans nicht genau, ob der Kleine Zayn-Malik oder Malik-Zayn heißen wird, dennoch lagen zahlreiche von ihnen goldrichtig. "Ich wusste es mit Malik!", freute sich unter anderem ein Bewunderer in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Lejla Höhn, Influencer

Getty Images Zayn Malik, Sänger

