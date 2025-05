Planänderung: Matze Höhn und Lejla haben neuen Babynamen

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla haben sich kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes doch noch umentschieden, was den Namen betrifft. In einer Instagram-Story teilte der Schauspieler nun überraschend mit: "Wir haben den Namen unseres Babys nochmal geändert, gerade eben mal so nebenbei." Familie und Freunde, die schon über die ursprüngliche Namenswahl informiert waren, müssen sich also noch einmal umgewöhnen.

Wie der Sohn der Medienpersönlichkeiten heißt, verrieten sie ihren Fans aber noch nicht. Matz versprach aber: "Jetzt steht er fest und ganz bald erzählen wir es euch." Details über die Hintergründe dieser Planänderung wurden bisher nicht verraten. Diesmal soll es aber endgültig bei dem neu ausgesuchten Namen bleiben. "Es ist final. Wir haben uns den kleinen Fingerschwur gegeben", kicherten die Influencer, während sie bei einer Schulaufführung saßen.

Matthias, der als Schauspieler und durch Reality-TV bekannt wurde, hat in der Vergangenheit offen über die Vorfreude auf seinen Nachwuchs gesprochen. Mit Lejla erwartet er nun sein erstes Kind. Interessierte Fans erfahren durch die Social-Media-Aktivitäten des Paares regelmäßig mehr über die Schwangerschaft. Zuletzt informierten die beiden darüber, wie ihr Sohn sprachlich gefördert werden soll: Neben Deutsch möchte Lejla ihm auch die bosnische Sprache beibringen. Ihre Fans fiebern somit nicht nur der Namensverkündung, sondern auch den weiteren Plänen der kleinen Familie entgegen.

Instagram / leli.hhn Matze und Lejla Höhn, Influencer

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Mai 2025

