Der Umweg hat sich gelohnt! Matthias Höhn (25) verkündete vor Kurzem stolz, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Der Wahlmünchner unternahm mit seiner Michelle auch gleich einen Kurztrip in seine Heimatstadt Berlin, um ihr seine Wurzeln zu zeigen. Kennengelernt haben die zwei sich vor einem Club in der bayerischen Hauptstadt: Promiflash verriet Matze jetzt, wie genau es dazu kam!

Er sei nach der Partynacht schon auf dem Weg nach Hause gewesen, erzählte der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Star im Gespräch mit Promiflash: "Meine Freunde saßen schon im Auto, aber ich bin noch mal durch die Partymeute gegangen, die vor dem Club stand, weil ich sehen wollte, was da so abgeht." Dann habe Michelle ihn plötzlich erkannt und angesprochen und es sei sofort um ihn geschehen gewesen, fügte er hinzu. Dabei hätten sie nur wenige Minuten miteinander gesprochen – und nicht einmal Handynummern ausgetauscht!

Seine Freunde hätten nicht länger auf ihn warten wollen, erklärte Matze seine Eile. "Ich meinte dann, sie soll mir über Instagram schreiben, war mir aber nicht sicher, ob ich jemals wieder von ihr hören würde", schilderte er seine missliche Lage. Doch es gab ein Happy End: "Am nächsten Tag hatte ich dann eine Nachricht von Michelle im Postfach."

Instagram / matthiashnofficial_ Laiendarsteller Matthias Höhn im Dezember 2019

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhns Begleitung Michelle

Promiflash Matthias Höhn mit seiner Freundin Michelle

