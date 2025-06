Die Vorfreude steigt: Matze und Lejla Höhn bemalen Babybauch

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein. Das Influencer-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Baby und genießt diese besondere Zeit in vollen Zügen. Auf Instagram gewährten sie ihren Fans jetzt einen besonders intimen Einblick: Die künftigen Eltern bemalten liebevoll den Babybauch. Die Wahl des Motivs fiel auf das grüne Monster Mike Glotzkowski aus dem Disney-Klassiker "Die Monster AG". Lejla scherzte dabei: "Ich würde lügen, wenn ich sage, es sieht der Inspo nicht ähnlich!" Auch Matthias kommentierte humorvoll mit "Picasso aka ich."

Die Kreativität des Paares kommt bei ihren Followern offenbar bestens an. Zahlreiche Fans hinterließen ihre Bewunderung in den Kommentaren. Sprüche wie "Ich liebe es!" oder "Gut gemacht, Matze!" häufen sich unter dem Beitrag. Die bunte Babybauch-Aktion ist nicht das erste Mal, dass das Paar seine Vorfreude auf das Kind so ausgelassen und humorvoll zelebriert. Bereits bei der Verkündung des Babynamens bewiesen sie jede Menge Einfallsreichtum. Sie hatten ihre Fans mit kleinen, liebevoll gestalteten Rätseln auf Trab gehalten, bevor der außergewöhnliche Name des Babys bekannt gegeben wurde.

Der Name ihres Babys steht fest: Zayn-Malik – eine liebevolle Hommage an den ehemaligen One Direction-Sänger. Bei ihren Followern sorgt die Namenswahl für gemischte Reaktionen. Doch Lejla und Matthias bleiben sich treu: Sie sind nicht nur vor der Kamera ein Dreamteam, sondern scheinen auch privat perfekt miteinander zu harmonieren. Der aus der Reality-TV-Welt bekannte Matthias und seine Frau teilen gerne besondere Momente mit ihrer Community. Man darf gespannt sein, welche Überraschungen sie bis zur Geburt ihres Sohnes noch bereithalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Lejla Höhn, Influencer

Anzeige Anzeige