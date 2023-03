Nach Gerüchten: Matthias Höhn und Michelle sind getrennt!

Jetzt bestätigt Michelle die Gerüchte! Bereits im vergangenen Jahr kamen Vermutungen auf, dass sich die Influencerin und Matthias Höhn (27) getrennt haben. Dazu hat er sogar ein Statement gepostet – löschte es jedoch kurz danach wieder. Heute löschte Michelle dann alle gemeinsamen Bilder von ihr und ihrem Freund, kurz danach macht er es ihr gleich. Daraufhin häuften sich dann die Spekulationen einer Trennung erneut. Und jetzt die Gewissheit: Michelle bestätigte das Beziehungsaus.

"Ja, wir sind getrennt", schrieb die Schönheit heute in ihrer Instagram-Story. Michelle schreibt das, da sie nicht wolle, dass viele Menschen ihr Nachrichten deswegen hinterlassen. "Es gab Gründe und es gab einige Sachen, die vorgefallen sind", begründete sie die Entscheidung zu diesem Schritt. Auch seien die beiden erst frisch getrennt. "Es ist gerade mal ein paar Stunden her", klärte sie ihre Follower auf und beschrieb ihre Gefühlslage: "Ich versuche so gut wie es geht, mich abzulenken und mein Herz aufzufangen."

Da Matthias gerade bei der Show Prominent getrennt mit seiner Ex-Freundin Jenefer Riili teilnimmt, kommen natürlich Spekulationen auf, dass das der Grund für die Trennung sein könnte. Doch die dementierte Michelle direkt: "Ach so und es geht hier nicht um 'Prominent getrennt' – sondern um private Dinge."

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle, Influencer

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seiner Freundin Michelle

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle im Dezember 2022

