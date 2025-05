Matze Höhn und Lejla waren sich beim Babynamen sofort einig

Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla erwarten aktuell Nachwuchs und haben in einer Instagram-Story verraten, dass die Namenswahl für ihr Kind eine harmonische Entscheidung war. Als ein Fan fragte, wer den Namen ausgesucht habe, antwortete der Schauspieler: "Das war eine komplett gemeinsame Entscheidung." Auch Lejla bestätigte das und fügte hinzu: "Wir waren uns beide einig von der ersten Sekunde an."

Dennoch sei der endgültige Name nicht die erste Wahl gewesen, so Matze weiter. Das Paar habe den Namen im Prozess noch einmal geändert. Eine kleine Anekdote teilte der angehende Vater hier ebenfalls: Es habe eine Situation gegeben, bei der einer der beiden einen Namen vorschlug, den der andere "furchtbar fand". Aktuell geben die beiden nach und nach die Buchstaben des Babynamens in Reels auf Instagram bekannt. Ihre Fans rätseln fleißig mit und warten gespannt darauf, bis das Paar den kompletten Namen preisgibt.

Matze, der durch seine Rolle in Berlin - Tag & Nacht und durch Auftritte im Reality-TV bekannt wurde, teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit seiner Ehefrau Lejla. Die entspannte Namenswahl zeigt, wie sehr die beiden ein eingeschworenes Team sind. Fans des Schauspielers dürfen gespannt sein, wann sie mehr über das jüngste Familienmitglied erfahren dürfen.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Frau im April 2025

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Mai 2025

