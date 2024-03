Nach Untreue: Chiara Antonella hat volles Vertrauen in Wladi

Sie vertraut ihm blind! Chiara Antonella (26) trennte sich von ihrem Freund Wladi, weil dieser sie betrogen hatte. Bei der Reality-TV-Show Ex On The Beach traf das Ex-Paar im vergangenen Jahr wieder aufeinander. Nach anfänglichen Streitereien konnten sie dank der Sendung wieder zueinanderfinden. Heute wollen sie sogar den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen. Auch die Vertrauensprobleme ist Chiara anscheinend komplett losgeworden!

Beim "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit"-Event spricht Chiara mit Promiflash ganz offen über ihr Beziehungsglück. Scheinbar konnte Wladi nach seinem Seitensprung das Vertrauen der Pole-Tänzerin zurückgewinnen. "Ich habe keine Zweifel mehr an unserer Beziehung und auch nicht an ihm", erklärt sie sicher. Es hätte zwar echt lange gedauert, aber nun sei sie sich seiner Loyalität sicher. "Er hat sich komplett verändert. Er ist seitdem ein neuer Mensch", berichtet sie glücklich.

Sogar vor dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island würde Chiara nicht zurückschrecken. "Ich hätte richtig Lust auf das Abenteuer", betont sie gegenüber Promiflash. Zum jetzigen Zeitpunkt hätte die 26-Jährige keine Angst vor der Versuchung. "Stand jetzt denke ich, wir könnten das schaffen", beteuert die ehemalige Love Island-Teilnehmerin.

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Paar

RTL / Frank J. Fastner Chiara, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

RTL "Ex on the Beach"-Wladi

