Chiara Antonella will mit ihrem Wladi zu "Temptation Island"

Chiara Antonella (26) will ihren Freund testen! Bei der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel traf die Love Island-Bekanntheit auf ihren Ex Wladi. Trotz seines Seitensprungs näherten sich die Blondine und der Tattoo-Liebhaber dort wieder an. Nach ihrem Exit haben die beiden sogar wieder zueinandergefunden und gehen nun seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Eventuell bestehen aber noch ein paar Zweifel: Chiara will mit Wladi zu Temptation Island V.I.P.!

"Ich würde ihn gerne irgendwann bei 'Temptation Island' sehen, weil man weiß ja nie, was er da so treibt", erzählt die Influencerin im Promiflash-Interview. Ihre Beziehung würde sie ohne Zweifel auf die Probe stellen: "Ich weiß, er wird das nicht wollen, aber ich denke mir, wenn man doch eine feste Beziehung hat und sich treu sein kann, dann kann man das doch auch überstehen."

Nach ihrer kurzzeitigen Trennung läuft es bei den beiden wieder richtig rund. "Ich muss sagen, es läuft wirklich sehr, sehr gut – hätte ich auch gar nicht gedacht. Wir sind ein richtiges Team geworden", verriet die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Ihr Liebster sieht das ganz ähnlich: "Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Nach der Ausstrahlung war es schon ziemlich heftig, weil wir uns immer versteckt haben – aber die Zeit hat uns zusammengeschweißt."

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im September 2023

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi im Juli 2023

RTL / Frank J. Fastner Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2023

