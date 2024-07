Nach Attacke: Chiara Antonellas Freund ist wieder zu Hause

Für Chiara Antonella (27) und ihren Partner Wladi geht es langsam, aber sicher bergauf! Nachdem sich die Love Island-Bekanntheit vor wenigen Tagen mit schockierenden Nachrichten auf Social Media gemeldet hatte, konnte sie nun endlich wieder ihren Freund im trauten Heim willkommen heißen. "Schaut mal, wer wieder zu Hause ist", schreibt die Beauty unter einen Beitrag auf Instagram und gibt ihrer Community direkt ein Update zur OP: "Die OP wurde gut überstanden und jetzt heißt es abwarten, bis alles verheilt ist."

Am Angriff auf das junge Paar haben die Realitystars allerdings weiterhin zu knabbern. "Wir sind selbst noch unter Schock, aber versuchen alles langsam nach und nach zu verarbeiten. Am wichtigsten ist uns, dass die Täter so schnell wie möglich gefasst werden", führt Chiara weiter aus. Neuigkeiten bezüglich der Täter habe die Influencerin bisher noch nicht. Sie gibt allerdings deutlich zu verstehen: Wenn sie könnte, würde sie die Sache am liebsten selbst in die Hand nehmen. Denn ihrer Meinung nach gibt es noch genug Möglichkeiten, akribischer nach dem Angreifer zu suchen. "Wir sind fassungslos, dass Menschen zu so etwas in der Lage sind. Es könnte jedem da draußen passieren, also passt bitte auf euch auf", appelliert sie an ihre Fans.

Chiara und ihr Freund Wladi traten nach einem ausgelassenen Klubbesuch den Heimweg an, als das Paar von zwei Männern "dumm angemacht" wurde. Obwohl die beiden Ex on the Beach-Kandidaten die Ruhe bewahrten, wurden die Angreifer recht schnell aggressiv, wie sie auf Social Media unter Tränen berichtete: "Dann ging alles sehr schnell, sie haben einfach auf ihn eingeschlagen. Er lag irgendwann bewusstlos auf dem Boden und sie haben zu zweit auf ihn eingetreten. Sie haben so heftig auf ihn eingetreten, dass sein Arm gebrochen wurde."

Instagram / chiiara_antonella Wladi im Krankenhausbett

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi vorm Krankenhaus

