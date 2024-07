Chiara Antonella kann "Temptation Island"-Vivi verstehen

Bei Temptation Island kam heraus, dass Mou seine Freundin Vivien Tzouvaras mehrfach betrogen hatte. Sie verzieh ihm das jedoch und mittlerweile sind sie sogar verlobt. Chiara Antonella (27) hat auch schon Vertrauensbrüche von ihrem Freund Wladi erlebt und kann Vivien daher verstehen. "Ich fühle mich ein bisschen wie in ihrer Haut, weil ich ein ähnliches Thema hinter mir habe. Deswegen kann ich da eigentlich gar nichts sagen, aber ich muss sagen, die Umstände sind noch mal krasser", verrät die Love Island-Bekanntheit im Interview mit Promiflash.

Dennoch hat Chiara großen Respekt davor, dass Vivien ihrem Freund verzeiht: "Sie hat so viel eingesteckt, das wundert mich, dass sie das konnte." Der Beziehung von Vivien und Mou steht sie daher auch kritisch gegenüber. "Ich denke nicht, dass das langfristig Fuß hat. Aber das hat bei uns auch jeder gesagt, deswegen kann man das schwer sagen", betont die Influencerin gegenüber Promiflash und wünscht dem "Temptation Island"-Pärchen dennoch alles Gute.

Bei Ex on the Beach traf Chiara im vergangenen Jahr auf ihren Ex Wladi und die beiden konnten noch einmal zueinanderfinden. Mittlerweile sind sie seit rund einem Jahr unzertrennlich und ziehen jetzt zusammen. Auch Wladi ging seiner Freundin damals fremd, er schaffte es jedoch, Chiaras Vertrauen zurückzugewinnen.

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Paar

