Chiara Antonella will bald mit ihrem Wladi zusammenziehen!

Sie schmieden schon Pläne! Im vergangenen Jahr traf Chiara Antonella (26) bei Ex On The Beach auf ihren Ex Wladi. Nach einigem Hin und Her näherten sich die TV-Bekanntheit und der Tattoo-Liebhaber dann wieder an. Schließlich gaben sie ihrer Beziehung eine neue Chance. Mittlerweile gehen die Turteltauben bereits seit einiger Zeit wieder gemeinsam durchs Leben. Gegenüber Promiflash verrät Chiara nun, ob sie und Wladi schon Zukunftspläne haben!

Promiflash traf die Ex-Love Island-Kandidatin bei Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit in Berlin und wollte von ihr wissen, ob sie und ihr Liebster bereits ihre gemeinsame Zukunft planen. "Ja, und zwar werden wir nach dem Sommer zusammenziehen. Das ist jetzt so der erste große Schritt für uns", freut sich die Influencerin. Die beiden wollen sich dann gemeinsam eine Wohnung mieten und schauen, was die Zukunft so bringt. "Es geht immer so in kleinen Steps voran und das finde ich gut. Ich will auch immer nichts überstürzen", erklärt Chiara.

Und auch die Teilnahme in weiteren Formaten könnte sich die 26-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner vorstellen. Dabei hat sie auch schon eine genaue Vorstellung, wie sie bereits im Dezember gegenüber Promiflash verriet: "Ich würde ihn gerne irgendwann bei Temptation Island sehen, weil man weiß ja nie, was er da so treibt."

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und ihr Partner Wladi, TV-Bekanntheiten

Instagram / chiiara_antonella "Love Island"-Bekanntheit Chiara Antonella

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi im Juli 2023

