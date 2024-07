Arm gebrochen: Chiara Antonellas Freund wurde attackiert!

Chiara Antonella (27) erzählt von einem Schock-Erlebnis. Die Love Island-Bekanntheit befand sich gerade gemeinsam mit ihrem Freund Wladi auf dem Heimweg nach einem Klubbesuch, als es zu einem Zwischenfall kam. "Dann haben zwei Typen mich dumm angemacht, beziehungsweise hatten sie ein Problem mit meinem Outfit, aber wir sind eigentlich relativ wenig darauf eingegangen. Dann hat der eine uns immer wieder beleidigt", berichtet Chiara. Obwohl Chiara und Wladi ruhig blieben, wurden die Männer aggressiv: "Dann ging alles sehr schnell, sie haben einfach auf ihn eingeschlagen. Er lag irgendwann bewusstlos auf dem Boden und die haben zu zweit auf ihn eingetreten. Sie haben so heftig auf ihn eingetreten, dass sein Arm gebrochen wurde."

Wladi befindet sich derzeit noch im Krankenhaus und wird in den nächsten Tagen am Arm operiert. Die Täter konnten nach dem Angriff fliehen und die Polizei sucht derzeit noch nach ihnen. Chiara und Wladi sind einfach nur schockiert, dass sie das erleben mussten. Erst wollten sie das nicht erzählen, doch sie entschieden sich um: "Eigentlich wollte ich so tun, als wäre nichts passiert, weil das auch sehr privat ist. Aber das ist ein Thema, das nimmt uns mit und das ist ja auch Teil unseres Lebens", erklärt Chiara.

Wladi und Chiara sind seit ihrer Teilnahme an Ex on the Beach im vergangenen Jahr wieder ein Paar und unzertrennlich. Erst kürzlich plauderten die Realitystars mit Promiflash über ihre Beziehung und verrieten, dass sie zusammenziehen wollen. "Das Wichtigste ist, dass er im Haushalt mithilft. Wir werden alles gemeinsam machen. Das ist das, was ich mir für die Wohnung wünsche", stellte die Influencerin im Interview klar.

Instagram / chiiara_antonella Wladi im Krankenhausbett

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi im September 2023

