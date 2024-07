Das sind Wladi und Chiara Antonellas Pläne für ihre Wohnung!

Chiara Antonella (27) und Wladi trafen bei Ex on the Beach aufeinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Nun sind sie schon seit anderthalb Jahren zusammen und haben große Pläne. Bei dem Event zum mates date "Summer Edition" verraten die beiden Turteltauben Promiflash, wie sie sich ihr baldiges Zusammenleben vorstellen. "Das Wichtigste ist, dass er im Haushalt mithilft. Wir werden alles gemeinsam machen. Das ist das, was ich mir für die Wohnung wünsche", stellt die Influencerin klar. Damit kann sich der Tattoo-Liebhaber arrangieren und ergänzt: "Wir sprechen auch schon ab und zu über das Thema Haushalt. [...] Ich glaube, wir kriegen das hin."

Chiara freue sich besonders darauf, ihren Liebsten durch das Zusammenleben auf eine neue Art kennenzulernen und erhoffe sich, dass ihre Beziehung dadurch noch schöner wird. "Oder schlechter, aber davon gehen wir nicht aus!", scherzt daraufhin Wladi. Dass sich ihre erste gemeinsame Wohnung in Nürnberg befinden wird, sei für die beiden TV-Bekanntheiten schon beschlossene Sache, wie die Influencerin ausplaudert: "Wir bleiben in unserem Nest. Ich wollte ja immer ganz gern nach Berlin, ich war auch lange Zeit dort, aber irgendwie zieht es uns dann doch nach Hause. Bei Freunden und der Familie zu sein, ist immer schön." Nach ihren aktuellen Plänen soll es Ende des Jahres so weit sein.

Vor ihrer Zeit bei "Ex On The Beach" hatte die Beziehung von Chiara und Wladi einiges durchmachen müssen. Der Gastronom hatte seine Freundin damals betrogen, doch die Blondine war in der Lage, dem Casanova wieder zu vertrauen. Im Promiflash-Interview erklärte sie: "Ich merke, er hat sich echt geändert und gibt sich Mühe, da bin ich glücklich." Die 27-Jährige habe gespürt, dass er noch eine zweite Chance verdient habe.

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

RTL Wladi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

