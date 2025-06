Angreifer von Chiara Antonellas Freund Wladi vor Gericht

Chiara Antonella (28) und ihr Freund Wladi mussten kürzlich im Landgericht Nürnberg eine belastende Begegnung verarbeiten: Sie trafen auf einen Mann, der Wladi im vergangenen Jahr brutal attackierte. Der Vorfall ereignete sich am 21. Juli 2024 in Nürnbergs Altstadt. Während Chiara vor einem Dönerstand tanzte, kam es zu einer verbalen Provokation durch zwei Männer. Als ihr Partner eingreifen wollte, hagelte es für ihn Tritte und Schläge, die ihn lebensgefährlich verletzten. Nun wurde Karl E., einer der Täter, wegen versuchten Totschlags zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize ist nach Dubai geflüchtet und wird weiterhin gesucht. Das berichtet Bild.

Im Gerichtssaal gestand Karl E., Wladi mehrmals gegen die Brust und in die Hüfte getreten zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, sei das Verhalten der Täter lebensbedrohlich gewesen, da sie Wladi bewusstlos am Boden zurückließen. Besonders schockierend war, dass Karl E. trotz der kritischen Situation noch seinen Döner abholte, bevor er flüchtete. Im Gericht verteidigte sich Karl E. mit den Worten, dass er keinesfalls gewollt habe, dass die Auseinandersetzung so endet. Seine Verteidiger argumentierten laut dem Magazin, dass er in eine für ihn ungewohnte Situation geraten sei. Das Gericht zeigte jedoch wenig Verständnis und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe.

Der Angriff schockierte nicht nur die beiden Opfer, sondern bewegte auch viele ihrer Fans. Schon am Tag nach der Tat schilderte Chiara die Ereignisse öffentlich auf Instagram. "Dann haben zwei Typen mich dumm angemacht, beziehungsweise hatten sie ein Problem mit meinem Outfit", berichtete die Reality-TV-Bekanntheit damals. Als sie gemeinsam mit ihrem Freund auf dem Heimweg war, habe einer der Männer immer wieder beleidigt. Die Situation eskalierte blitzschnell: "Sie haben einfach auf ihn eingeschlagen. Er lag irgendwann bewusstlos auf dem Boden und die haben zu zweit auf ihn eingetreten. Sie haben so heftig auf ihn eingetreten, dass sein Arm gebrochen wurde."

