Jannik Schümann (29) im Liebes-Talk! Der deutsche Schauspieler ist vor allem durch seine hervorragende Leistung in Filmen wie "Dem Horizont so nah" oder "9 Tage wach" bekannt. Doch der Beau sorgt nicht nur mit seiner beachtlichen Karriere für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem Privatleben. Im Dezember vergangenen Jahres machte er nämlich die Liebe zu seinem Freund Felix Kruck im Netz offiziell. Gegenüber Promiflash verriet Jannik nun, wie sich das Coming-out auf die Beziehung ausgewirkt hat.

So viel habe sich tatsächlich nicht verändert, erklärte Jannik bei den GQ Men of the Year Awards 2021 gegenüber Promiflash. "Also natürlich hat es uns auf eine Art ein stärkeres Fundament gegeben. Aber die Art, wie wir unsere Beziehung leben, hat sich nicht verändert. Ich bin auch vorher schon Hand in Hand mit ihm durch die Stadt gelaufen, aber jetzt ist es viel freier", erzählte der 29-Jährige und strahlte dabei bis über beide Ohren.

Außerdem scheint sich Jannik sehr zu freuen, seinen Freund ab jetzt regelmäßig auf Events mitnehmen zu können: "Ich habe so was noch nicht so oft mit Felix gemacht und es fühlt sich wahnsinnig schön an", schwärmte der gebürtige Hamburger im weiteren Promiflash-Interview.

Instagram / jannik.schuemann Jannik Schümann und Felix Kruck

ActionPress/ Georg Wenzel Jannik Schümann bei der "9 Tage wach"-Premiere in Berlin

Bruno Bebert / Bestimage Felix Kruck und Jannik Schümann im Oktober 2021 in Cannes

