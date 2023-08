Bösewicht? Jannik Schümann verrät seine Lieblingsrolle

Jannik Schümann (31) offenbart seine Lieblingsseite! Der deutsche Filmstar feierte 2011 mit dem Film "Homevideo" seinen Durchbruch. In diesem verkörpert er den Schüler Henry, dem ein sehr privates Video seines Mitschülers Jakob in die Hände fällt. Daraufhin erpresst er ihn mit diesem Video und verbreitet es anschließend, was zu Jakobs Suizid führt. Doch spielt der Schauspieler lieber gute oder böse Rollen? Promiflash hat nachgehakt!

Auf der Premiere des neuen Indiana Jones-Films traf Promiflash den Fernsehstar zu einem Interview und fragte ihn, was seine favorisierte Rolle als Schauspieler sei. Dabei gab er offen zu, lieber den Schurken zu spielen: "Ich würde mich, wenn ich mich bis zum Lebensende für eine Seite entscheiden müsste, immer für den Bösewicht entscheiden", verriet Jannik ehrlich.

Damit ist er nicht alleine: Auch der deutsche Schauspieler Götz Otto (55) ist bekannt dafür, häufig den Bösen zu spielen. Seit seiner Rolle als James Bond-Widersacher ist er oft als Verbrecher im Fernsehen zu sehen. Doch was reizt ihn besonders daran? "Ich glaube nicht, dass Menschen, die von außen negativ betrachtet werden, sich selbst als böse sehen", verrät er im Gespräch mit t-online. Das finde er besonders spannend, erzählt Götz.

