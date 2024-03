So streng war Regisseur Bradley Cooper beim "Maestro"-Dreh

Er hat hohe Ansprüche! Der Schauspieler Bradley Cooper (49) wurde bekannt durch Filme wie "Hangover" und "The Silver Linings". Doch seit 2018 versucht er sich auch als Regisseur. Mit seinem ersten Film "A Star is Born" feierte er sein Regiedebüt. Dieses Jahr ist er zum zweiten Mal Regisseur für den Oscar nominierten Film "Maestro". In dem Streifen spielt er zudem die Hauptrolle des weltbekannten Dirigenten Leonard Bernstein (✝72). Doch Bradleys Kollegen mussten seinetwegen einiges mitmachen...

Laut People, berichtete Bradley während einer Konferenz von den Schwierigkeiten gleichzeitig Regie zu führen und als Darsteller zu agieren – und dabei nahm er sich selbst nicht allzu ernst. "Die größte Herausforderung war der unausstehliche Regisseur", witzelte Bradley über sich selbst. Der Schauspieler hatte Kritik geerntet, weil er keine Stühle am Set für seine Co-Stars bereitstellte. Er nahm es aber mit Humor: "[Der Regisseur] hatte diese verrückten Ansprüche. […] Wir haben fast unseren Verstand verloren, aber [Carey Mulligan (38) und ich] haben ihm gegeben, was er wollte."

Das erste Treffen der beiden verlief jedoch anders als geplant. Bei der "The Graham Norton Show" verriet er, dass er Carey ins Krankenhaus begleitete. "Carey hatte einen Soloauftritt und ich bin Backstage gegangen, um mich mit ihr zu treffen. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmte und bestand darauf, sie in die Notaufnahme zu bringen", erzählte Bradley.

Getty Images Carey Mulligan und Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Bradley Cooper und Carey Mulligan beim Screening für "Maestro"

Chase Rollins / AFF-USA.com / MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

