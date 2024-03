Zeigen sich Bradley Cooper und Gigi bei den Oscars als Paar?

Ist es etwa endlich so weit? Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28) machen seit einigen Monaten regelmäßig von sich reden. Jedoch nicht im beruflichen Sinne – vielmehr scheint ihre aufblühende Liebe in den Fokus der Öffentlichkeit geraten zu sein. Nachdem ihnen lange Zeit eine Beziehung nachgesagt worden war, zeigten sie sich im Januar erstmals öffentlich turtelnd. Doch wagen sie nun sogar bereits den nächsten Schritt? Angeblich sollen Gigi und Bradley hier ihr Red-Carpet-Debüt feiern.

Eine Quelle will nun wissen, dass der 49-Jährige und die gebürtige Australierin die bevorstehenden Oscars in Los Angeles für ein ganz persönliches Anliegen nutzen wollen. Denn angeblich sollen sich Bradley und Gigi bei den luxuriösen Aftershow-Partys zum ersten Mal als eine Einheit präsentieren. Gegenüber Page Six merkt ein anderer Insider dazu jedoch auch an: "Ich weiß nicht, ob sie zusammen über den Vanity Fair Teppich gehen werden, aber sie werden sich drinnen treffen."

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden während eines gemeinsamen Dates auf dem Weg in ein Café. In Begleitung einer Freundin genossen sie ihre Quality Time, wie mehrere Bilder deutlich machten. Auch ihre Liebe wollten der "A Star is Born"-Darsteller und das Model zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht länger verstecken.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

