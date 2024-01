Bradley Cooper brachte Co-Star Carey Mulligan in Notaufnahme

Dieser Moment bleibt in ihren Erinnerungen! Bradley Cooper (49) und Carey Mulligan (38) stehen gemeinsam in dem Netflix-Spielfilm "Maestro" vor der Kamera. In diesem spielen die zwei Schauspieler ein fiktionales Ehepaar. Aber auch in der Realität ist das Kennenlernen der beiden Material für ein Drehbuch. Wie dramatisch es dabei zuging, enthüllen sie jetzt: Bradley schickte Carey bei ihrem ersten Treffen ins Krankenhaus!

Das verrät der Schauspieler in der aktuellen Folge der "The Graham Norton Show". "Carey hatte einen Soloauftritt und ich bin Backstage gegangen, um mich mit ihr zu treffen. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmte und bestand darauf, sie in die Notaufnahme zu bringen!" Denn eine Requisite traf die Britin damals am Kopf, wie Carey selbst erklärte: "Ich lag weinend auf dem Boden [...] und Bradley brachte mich ins Krankenhaus." Den Hollywoodstar zu sehen, habe damals besonders den Krankenschwestern gefallen.

Dieses wilde Ereignis liegt aber in der Vergangenheit und die Schauspieler können sich heute über ihr Aufeinandertreffen und ihre Zusammenarbeit freuen – der Film, für den die beiden vor der Kamera gestanden hatten, wurde nämlich ganze neunmal nominiert. So besteht die Chance, dass er gleich mehrfach bei den kommenden British Academy Film Awards abräumt.

Getty Images Bradley Cooper und Carey Mulligan beim Screening für "Maestro"

Getty Images Bradley Cooper und Carey Mulligan, Schauspieler

Jason McDonald/Netflix Bradley Cooper in "Maestro"

