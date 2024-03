So süß schwärmt Margaret Qualley von Ehemann Jack Antonoff

Margaret Qualley (29) hatte in der Vergangenheit wenig Glück in puncto Liebe. Ihr Flirt mit Pete Davidson (30) hielt nicht lange an, ebenso sollte aus der Schauspielerin und Shia LaBeouf (37) nichts Ernstes werden. Doch 2021 änderte sich das – denn seither ist der Musiker Jack Antonoff (39) Teil ihres Lebens. Im Sommer letzten Jahres folgte die große Traumhochzeit. Dass Jack der Eine für sie ist, wusste Margaret sofort!

"Ich hatte Jack vielleicht zwei Wochen zuvor kennengelernt, aber ich war sofort Hals über Kopf verliebt", erzählt die "Maid"-Darstellerin im Gespräch mit Elle UK. Sie habe sogar direkt ein Hochzeitskleid in Auftrag gegeben! Margaret traf sich mit der Kreativdirektorin von Chanel, Virginie Viard, und erzählte ihr von Jack. In zwei Jahren brauche sie ein Kleid, soll sie Virginie gesagt haben. "Ich war mir ganz sicher, dass er mein Mann wird", schwärmt sie.

Die Hochzeit habe an ihrer Beziehung wenig geändert. "Ich denke, wir haben uns von Anfang an wie ein Ehepaar verhalten, also war es keine drastische Veränderung", berichtet die Tochter von Andie MacDowell (65). Doch sie sieht einen klaren Vorteil in der Sicherheit einer Ehe. "Es wäre schwer für ihn, sich von mir zu trennen. Ich bin froh, dass das Gesetz da involviert ist", lacht Margaret.

Anzeige

Getty Images Margaret Qualley bei der "Poor Things"-Premiere im Dezember 2023

Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / margaretqualley Jack Antonoff und Margaret Qualley im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de