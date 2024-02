Margaret Qualley schwärmt von ihrer Hochzeit mit ihrem Jack!

Margaret Qualley (29) schwebt noch immer auf Wolke sieben! Seit knapp drei Jahren geht die Schauspielerin nun schon gemeinsam mit Jack Antonoff (39) durchs Leben – der hatte seiner Liebsten bereits nach zwölf Monaten die Frage aller Fragen gestellt. Im Sommer machten die Schauspielerin und ihr Auserwählter schließlich Nägel mit Köpfen und traten in einer traumhaften Zeremonie vor den Traualtar. Margaret kommt noch immer nicht aus dem Schwärmen heraus!

"Es war der schönste Tag in meinem Leben", berichtet die Beauty in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und fügt noch hinzu: "Es war unglaublich und hat so viel Spaß gemacht." Aber auch das Leben als Ehepaar in New Jersey liebe Margaret über alles. "Ich wüsste nicht, was ich daran nicht lieben sollte. Da ist der Strand, Farmen und man ist in der Nähe der Stadt", erklärt sie.

Margaret und Jack genossen ihren großen Tag aber nicht allein, wie Page Six berichtete – mit von der Partie waren so einige Stars und Sternchen! Dabei feierten nicht nur Zoe Kravitz (35), Channing Tatum (43) und Cara Delevingne (31) die Liebe ihrer Freunde, sondern auch die Musikerinnen Lana Del Rey (38) und Taylor Swift (34).

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Instagram / margaretqualley Jack Antonoff und Margaret Qualley im Mai 2022

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift auf Jack Antonoff und Margaret Qualleys Hochzeit

