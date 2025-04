So hart trainierte Margaret Qualley für "The Substance"-Film

Margaret Qualley (30) sorgte mit ihrem Film "The Substance" 2024 für Aufsehen. In einem Interview mit dem Magazin i-D sprach die Schauspielerin über ihre anspruchsvolle Rolle und die körperlichen Vorbereitungen dafür. Besonders kuriose Aufmerksamkeit erlangte ihre Aussage, dass in dem Film ihr "Hintern mehr Bildschirmzeit als ihr Gesicht" habe. Der Streifen, der in einer Mischung aus Body-Horror und Satire die Schönheitszwänge unserer Gesellschaft beleuchtet, thematisiert den grausamen Kampf um Perfektion. Margaret spielt darin Sue, die jüngere und vermeintlich makellos perfekte Version einer alternden Fitness-Trainerin, dargestellt von Demi Moore (62).

Um sich auf diese Rolle vorzubereiten, arbeitete Margaret intensiv mit einem Trainer und praktizierte regelmäßig Yoga, um "den Körper so symmetrisch wie möglich" zu machen, wie sie erklärte. Besonders eindrucksvoll: Die Verwandlung ihrer Figur, bei der sie wortwörtlich aus Demis Rücken geboren wird – eine Metapher dafür, wie Frauen in der Gesellschaft einen Neuanfang erzwingen, um Schönheitsidealen zu genügen. Margaret beschreibt die Rolle als körperlich wie psychisch fordernd. "Ich war 28 und musste Perfektion spielen", erzählte sie und fügte hinzu, dass genau das ein zentraler Punkt der Geschichte sei. Der Film sei eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen, die sie selbst ihr Leben lang begleiteten, so Margaret.

Dass Margarets Weg nach Hollywood von ihrer Karriere als Tänzerin beeinflusst wurde, ist kein Geheimnis. Die Tochter von Schauspielerin Andie MacDowell (67) und dem ehemaligen Model Paul Qualley hatte ursprünglich die Ballettwelt als Ziel, bevor sie ins Model- und später ins Schauspielgeschäft wechselte. Ihr früherer Perfektionismus belastete sie jedoch: "Ballett dreht sich nur darum, perfekt zu sein", erzählte sie einst. Ein Highlight ihrer Karriere brachte sie dieses Jahr zu den Oscars, wo sie bei einer choreografierten Tanznummer performte. Die Choreografin Mandy Moore (41), bei der Margaret in ihrer Jugend trainieren wollte, leitete diese – ein emotionaler, langersehnter Moment für die Schauspielerin, der sie voller Stolz erfüllte.

Getty Images Margaret Qualley bei der Paris Fashion Week, 2024

Getty Images Margaret Qualley und Andie MacDowell, 2022

