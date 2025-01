Margaret Qualley bekam durch den "The Substance"-Dreh Akne

Margaret Qualley (30) sprach nun offen über die intensiven Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Substance". Im Podcast "Happy Sad Confused" verriet die Schauspielerin, dass die fünfmonatige Produktion sie körperlich und emotional an ihre Grenzen brachte. Besonders hart waren für sie die aufwendigen Prothesen, die sie für ihre Rolle tragen musste, wodurch sie am Ende der Dreharbeiten sogar unter starker Akne litt. "Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich davon erholt hatte", gab sie zu und fügte scherzend hinzu, dass in einer Szene ihr Gesicht ausgelassen wurde, da es zu stark beeinträchtigt war.

Margaret, die in dem Film eine Aerobic-Trainerin spielt, sprach auch über die Herausforderungen ihrer Rolle. Es sei "schmerzhaft und belohnend" zugleich gewesen und teilweise habe sie sich regelrecht vor den Inhalten des Films gefürchtet, der auf grausame Weise den Schönheitswahn behandelt. "Ich habe immer Rollen gesucht, die dem genauen Gegenteil davon entsprechen", erklärte sie und fügte hinzu, dass diese Entscheidung auch von gesellschaftlichen Vorstellungen über Frauen beeinflusst sei – etwa davon, dass man sich in der Kunst hässlich oder unkonventionell zeigen müsse, um Respekt zu erlangen. Dennoch sei sie stolz auf ihre Leistung und schwärmte besonders von der Zusammenarbeit mit Demi Moore (62): "Ich liebe sie so sehr. Ich habe so viel von ihr gelernt und eine wahre Freundin in ihr gefunden."

Margaret, deren Mutter die berühmte Schauspielerin Andie MacDowell (66) ist, wird für ihre Vielseitigkeit und Hingabe geschätzt. Ihre Karriere begann mit dem Tanzen, bevor sie später in Hollywood Fuß fasste und durch Serien wie "Maid" größere Bekanntheit erlangte. Mit "The Substance" zeigt die Schauspielerin sich erstmals von einer anderen Seite. "Diese Erfahrung war eine meiner intensivsten, aber auch eine, die ich nie vergessen werde", sagte Margaret abschließend begeistert.

Getty Images Demi Moore, US-Schauspielerin

Getty Images Andie MacDowell und ihre Töchter Rainey Qualley und Margaret Qualley im März 2020

