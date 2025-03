Demi Moores Oscar-Pleite: Jack Antonoffs Reaktion geht viral

Die Oscars sind immer für eine Überraschung gut. Bei der Verleihung vergangenen Montag sorgte sicherlich die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für überraschte Gesichter, denn als Favoritin galt eigentlich Demi Moore (62). Doch stattdessen nahm "Anora"-Darstellerin Mikey Madison den Goldjungen mit nach Hause. Einer, der das offenbar noch gar nicht fassen konnte, war Jack Antonoff (40). Der Musiker saß bei den Oscars hinter Demi und seine sichtlich verwirrte Reaktion auf die Verkündung von Mikeys Gewinn unterhält jetzt im Netz die Fans. Bei X gehen die Bilder der Verleihung, auf denen Jack seine Frau und Demis Co-Star Margaret Qualley (30) mit einer überraschten Grimasse anschaut, aktuell viral. Unter anderem schreibt ein Fan mit zwei weinenden Emojis: "Jack Antonoffs Reaktion, als Mikey Madison den Oscar vor Demi Moore, der Favoritin, gewinnt, haha."

Demi konnte in dieser Verleihungssaison dank des Horrorfilms "The Substance" zum ersten Mal richtig große Preise abräumen – unter anderem bekam sie bereits den Golden Globe und den SAG Award. Entsprechend enttäuscht soll die Schauspielerin über ihre Oscar-Niederlage sein. Ein Insider erzählte gegenüber Page Six: "Der Verlust ist für Demi sehr schwer, weil sie das Gefühl hatte, dass dies endlich ihre Chance war, einen Academy Award mit nach Hause zu nehmen." Das bedeutet aber nicht, dass die 62-Jährige ihrer Kollegin den Gewinn nicht gönnt. Kurz vor Ende der Verleihung postete Demi ein Statement bei Instagram, in dem sie Mikey von Herzen gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch an Mikey Madison – ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du als Nächstes machst."

Mikey hatte mit ihrem Gewinn bei den Oscars offenbar genauso wenig gerechnet wie ihre Kollegen. Die Überraschung war der 25-Jährigen anzusehen, als Emma Stone (36) auf der Bühne ihren Namen als Gewinnerin nannte. "Das ist unglaublich. [...] Ich bin in Los Angeles aufgewachsen, aber Hollywood fühlte sich immer so weit weg an, deswegen ist es toll, hier zu sein. [...] Das ist ein wahr gewordener Traum", meinte sie überwältigt in ihrer Rede. Ihr Film "Anora" war wohl die Überraschung des Abends, denn er wurde mit ganzen fünf Oscars ausgezeichnet und galt so trotz Underdog-Status als Abräumer. Drei der Preise gingen direkt an den Kopf hinter dem Independent-Film – Regisseur und Produzent Sean Baker. Der konnte sein Glück kaum fassen, denn auch für ihn war es das erste Mal bei den Oscars.

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

