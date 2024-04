Jack Antonoff schwärmt von Zusammenarbeit mit Taylor Swift

Taylor Swift (34) veröffentlichte vor wenigen Tagen ihr neues Album "The Tortured Poets Department", das sie unter anderem mit Jack Antonoff (40) produzierte. Der Frontmann der Band Bleachers gewährt jetzt einen Blick hinter die Kulissen und verrät, wie er die Arbeit mit seiner guten Freundin Taylor im Tonstudio wahrgenommen hat. "All dieser Schmerz, der in dieses Album eingeflossen ist – und all das Lachen, das dabei herauskam. Ich werde diese Tage im Studio für immer als die inspirierendsten meines Lebens betrachten", schwärmt der Produzent auf Instagram und betont zudem, dass die Platte sein "Lieblingswerk" sei.

Doch mit diesen liebevollen Worten noch nicht genug – Jack veröffentlichte auch einige private Schnappschüsse, die während der Sessions mit Taylor im Studio entstanden sind. Auf einem Foto trägt die "My Boy Only Breaks His Favorite Toys"-Interpretin beispielsweise die Brille des mehrfachen Grammy-Preisträgers. Zu dem Pic schreibt er: "Ich liebe dich, Taylor!"

Der Fleiß und die Zeit im Tonstudio zahlen sich sowohl für Taylor als auch für Jack total aus! "The Tortured Poets Department" bricht schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung Rekorde. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Spotify heißt es beispielsweise, dass das Werk es zum "meistgestreamten Album an einem einzigen Tag" und Taylor es zur "meistgestreamten Künstlerin an einem einzigen Tag" in der Geschichte der Plattform geschafft hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / jackantonoff Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch "The Tortured Poets Department"? Total gut, das ist wirklich ein tolles Album! Na ja, mir gefallen andere Alben von Taylor besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de