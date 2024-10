Margaret Qualley schockte Familie mit vielen Nacktszenen

Margaret Qualley (29) mutete ihrer Familie dieses Jahr mit ihren Filmrollen viel zu: Die Schauspielerin stand unter anderem für den Thriller "Drive Away", den Spielfilm "Kinds Of Kindness" und den Horrorfilm "The Substance" vor der Kamera. Während sie in ersterem nackt zu sehen ist, ist "Kinds Of Kindness" voller Gewaltszenen und entfremdeter Sexualität. "The Substance" wiederum ist äußerst verstörend. Ihrer Familie tat die US-Amerikanerin dabei keinen Gefallen. "Es war ein hartes Jahr für die Familie", scherzte sie zu Gast bei The Tonight Show und erzählte von der Reaktion ihrer Mutter Andie MacDowell (66), nachdem diese bei der Premiere von "Drive Away" war: "'Als wir aus dem Film gegangen sind, meinte sie: 'Meine Freunde dürfen diesen Film nicht sehen! Meine Schwester darf diesen Film nicht sehen! Niemand darf diesen Film sehen!'"

Sie selbst habe ihren Vater dann mit Erfolg angefleht, sich ihren anderen Streifen "Kinds Of Kindness" nicht anzusehen: "Ich war nur so: 'Bitte, Daddy, nein, dreh um! Geh nicht. Tu das nicht, Daddy'", verriet sie Showmaster Jimmy Fallon offen. Am schlimmsten traf es wohl Margarets früheres Kindermädchen, das sie als "superchristliche Südstaaten-Dame" bezeichnete. "Sie hat mir gestern eine SMS geschrieben und meinte nur: 'Du hättest mich warnen sollen, Margaret'. Sie saß die ganze Zeit im Film [The Substance] nur so 'Oh Gott, hilf ihr. Bitte, schütze ihre Seele. Hab Erbarmen mit Sarah Margaret'", berichtete die 29-Jährige von der Reaktion ihrer einstigen Nanny.

Margaret hat ihr Schauspieltalent wohl von ihrer Mutter Andie geerbt. Andie stand für große Filme wie "Und täglich grüßt das Murmeltier" oder "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" vor der Kamera. Auch optisch ähneln sich Mutter und Tochter stark: Beim diesjährigen Cannes Film Festival präsentierte sich Margaret mit ihrer Lockenpracht auf dem roten Teppich und erinnerte an eine jüngere Version ihrer Mama.

Getty Images Margaret Qualley, 2024

Getty Images Margaret Qualley und Andie MacDowell, 2022

