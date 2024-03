Sydney Sweeney organisierte ihren Großmüttern Filmrollen!

Damit bereitete sie ihnen bestimmt eine große Freude! Sydney Sweeney (26) hatte sich mit ihrer Rolle in der Serie Euphoria einen großen Namen in der Schauspielwelt gemacht. Es folgten weitere Parts in großen Produktionen wie "Wie die Lüge hinfällt" oder auch "Madame Web". An ihrem Erfolg lässt die hübsche Blondine aber auch ihre Liebsten teilhaben. Sydney organisierte ihren Großmüttern Rollen in einem Film!

"Ich habe meine Großmütter ausgeflogen", plaudert die 26-Jährige in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" aus. "Sie waren noch nie in Europa. Der Traum meiner Oma war es, nach Italien zu fliegen. Sie war noch nie außerhalb des Landes", fügt Sydney hinzu. Der Trip sei jedoch nicht die einzige Überraschung gewesen. Die Beauty habe den beiden in ihrem neuen Horrorfilm "Immaculate" die Rollen von zwei Nonnen organisiert.

Aktuell begeistert Sydney gemeinsam mit ihrem Co-Star Glen Powell (35) in der Komödie "Wo die Lüge hinfällt" auf der großen Leinwand. Ihre Zusammenarbeit habe so gut funktioniert, dass sie nun versuchen, "das nächste Projekt zu finden". Der Texaner erklärte gegenüber Variety: "[Es ist] so einfach, mit Sydney zu arbeiten und es macht deswegen so viel Spaß."

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney, 2023

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Glen Powell, 2023

