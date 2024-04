Sydney Sweeney hat noch nie in ihrem Leben Kaffee getrunken!

Für viele Menschen ist der Start in den Tag ohne eine Tasse Kaffee undenkbar. Doch nicht für Sydney Sweeney (26). Diese gab der Öffentlichkeit ein paar Einblicke in ihre Ernährungsweise. In einem Interview mit Wall Street Journal verriet sie im März: "Ich habe noch nie Kaffee probiert. Ich trinke nur Wasser." Ihre Kindheit soll ihre Essgewohnheiten wohl ausgiebig geprägt haben. Als kleines Mädchen liebte Sydney Getränke wie Shirley Temples oder Sprite. Deshalb forderten ihre Eltern sie heraus: Diese meinten zu ihr, dass sie es nicht schaffe, eine Woche lang nur Wasser zu trinken. Doch sie hat ihnen das Gegenteil bewiesen.

"Das war sozusagen meine Rechtfertigung für das Essen von Desserts und Süßigkeiten", erklärte die Schauspielerin ihr Verhalten. Denn trotz ihrer gesunden Trinkgewohnheit hat Sweeney ein Laster: Sie liebt Süßes. Um ein gesundes Gleichgewicht zu halten, trinkt sie im Gegenzug dafür nur Wasser. Je älter sie wurde, desto mehr merkte sie, wie gesund das doch sei – für die Haut und allgemein für den Körper. Laut ihr war es eine gute Sache, dass sie damals damit angefangen hat. "Ich danke dem jungen Syd jeden Tag", verriet die Beauty.

Ob ihre Disziplin wohl der Grund dafür ist, warum Sydney so viel erreicht hat? Die Schauspielerin ist vor allem durch die Erfolgsserie Euphoria bekannt geworden. Dort spielt sie seit 2019 die Rolle der blonden Schönheit Cassie. Diese brachte ihr 2022 sogar eine Nominierung für den "Primetime Emmy" Award ein. Fans von der Darstellerin können sich übrigens freuen: Bald schon starten die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Dramaserie. Auch dort wird sie wieder ein Teil davon sein.

Getty Images Sydney Sweeney im September 2023

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

