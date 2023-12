Provozierte Sydney Sweeney Datinggerüchte mit Glen Powell?

Die Gerüchte reißen nicht ab! Seit einigen Wochen halten sich die Behauptungen über Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35) – denn viele Fans vermuten eine Affäre! Gemeinsam bewerben die Schauspieler derzeit ihren Film "Anyone But You". Und im Zuge der Promo-Auftritte zeigten sich die beiden ziemlich vertraut. Was ist an den Schlagzeilen dran? Glen stellt jetzt klar: Sydney befeuerte die Liebesgerüchte!

Im Interview mit Business Insider wurde der US-Amerikaner zuletzt auf die angebliche Turtelei angesprochen. Auf die Frage, ob die beiden sich absichtlich wie ein Pärchen benehmen, erklärte Glen: "Das muss ich Sydney zugutehalten. Ich habe nicht die geistigen Fähigkeiten, um so etwas durchzuziehen, aber sie ist sehr klug!" Der Blondschopf fügte hinzu: "Zwischen Sydney und mir stimmt die Chemie – ich hatte so eine wunderbare Reise mit ihr bei dieser Sache."

Glen selbst hatte die Gerüchte im April befeuert – denn seine Beziehung mit dem Model Gigi Paris war zerbrochen. Das hatte ihm die Arbeit für eine romantische Komödie nicht gerade erleichtert, wie er nun verriet: "Ich machte mitten in einer Promo-Tournee eine sehr reale Trennung durch. Ich war mit jemandem zusammen, den ich wirklich liebte."

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Sydney Sweeney im Dezember 2023

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell

