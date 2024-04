Sydney Sweeney ist stolz: Sie tilgt die Hypothek ihrer Mama!

Sie greift ihren Eltern unter die Arme! Sydney Sweeney (26) ist eine erfolgreiche Schauspielerin – ihren Erfolg hat sie unter anderem ihren Eltern zu verdanken, die sie auf ihrem Weg immer unterstützt hatten. Für die Hilfe revanchiert sich die US-Amerikanerin nun. "Ich habe vor Kurzem die Hypothek meiner Mutter abbezahlt", erzählt der Euphoria-Star stolz im Gespräch mit WhoWhatWear. Die "Immaculate"-Darstellerin erklärt, dass sie seit ihrer Kindheit "immer davon geträumt hat, sich um [ihre] Eltern kümmern zu können".

Sydney gesteht, dass es für sie "eine wirklich große Sache war", für ihre Eltern sorgen zu können. Ihre Familie gebe ihr inmitten des stressigen Lebens in Hollywood Ruhe und Halt. "Ich versuche, sie so oft wie möglich in mein Leben einzubeziehen, sei es, dass ich jeden zweiten Tag mit meinen Cousins spreche oder nach Hause fahre", führt sie weiter aus. Die Blondine wuchs in Idaho, nahe der Grenze zu Washington, auf. Ihre Familie bewohnt dort seit fünf Generationen ein Landhaus an einem See.

Für den Film "Wo die Liebe hinfällt" kursieren diverse Affärengerüchte um Sydney und Co-Star Glen Powell (35). Erst kürzlich räumte die 26-Jährige ein für alle Mal mit den Gerüchten auf. "Aber ich würde sagen, das verrückteste Gerücht, das ich kenne, ist, dass ich während der Dreharbeiten eine Affäre mit meinem Co-Star Glen Powell hatte", scherzte sie und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: "Das ist natürlich nicht wahr!" Die Leinwandschönheit ist nämlich bereits in festen Händen: Seit rund fünf Jahren geht Sydney gemeinsam mit Jonathan Davino durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit ihrer Mutter

Anzeige Anzeige

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino am Flughafen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sydney ihre Eltern finanziell unterstützt? Ich finde das total schön von ihr! Na ja, das ist ja wohl das Mindeste. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de