Glen Powell und Sydney Sweeneys Flirterei war nur inszeniert

Glen Powell (35) spricht endlich Klartext! Bevor sein aktueller Film "Wo die Lüge hinfällt" in die Kinos kam, sorgten er und Co-Star Sydney Sweeney (26) für viele Liebesgerüchte, für die der Schauspieler nun die Verantwortung übernimmt. Im Gespräch mit The New York Times verriet er die Marketingstrategie der beiden Hauptdarsteller: "Die Leute wollen das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch außerhalb des Bildschirms, und manchmal muss man sich einfach ein bisschen darauf einlassen – und das hat wunderbar funktioniert." Glen deutete zudem an, dass es nicht sein Einfall gewesen sei: "Sydney ist sehr klug."

Der 35-Jährige gab somit zu, aus den ganzen Schlagzeilen um ihn und Sydney einige Vorteile gezogen zu haben. "Die zwei Dinge, die man braucht, um eine Liebeskomödie zu verkaufen, sind Spaß und Chemie", erklärte Glen. Und dies soll den beiden auch bestens gelungen sein: "Sydney und ich haben eine Menge Spaß zusammen, und wir haben eine Menge mühelose Chemie." Sydney kam in dem Interview ebenfalls zu Wort und bestätigte Glens Ausführungen. "Ich wollte sicherstellen, dass wir bei der Werbung für diesen Film aktiv mit dem Publikum ins Gespräch kommen, denn schließlich sind sie diejenigen, die die gesamte Geschichte erschaffen haben", rechtfertigte sie ihr Handeln.

Sydney und Glens Plan war ein voller Erfolg! "Wo die Lüge hinfällt" begeisterte ein riesiges Publikum und die beiden sind seitdem in aller Munde. Die Arbeit mit der Euphoria-Bekanntheit habe dem Blondschopf sehr viel Freude bereitet – daher könne er sich weitere Kooperationen mit ihr vorstellen. Denn bei den SAG Awards beteuerte Glen gegenüber Variety, dass es so einfach sei, "mit Sydney zu arbeiten" und er sich auf weitere Filme mit ihr freue. "Bitte schickt uns alle Drehbücher, die ihr habt", scherzte er.

Instagram / sydney_sweeney Die beiden Co-Stars Glen Powell und Sydney Sweeney

Getty Images Glen Powell bei den SAG Awards, Februar 2024

