Neuer "James Bond"-Film: Zendaya oder Sydney als Bond-Girl?

James Bond wäre nicht der beliebte Action-Held, der er ist, gäbe es da keine Frau, deren Herz er im Kampf erobern könnte. Ob der "Frontalknutschen"-Star Aaron Taylor-Johnson (33) die Rolle des Agenten im Remake übernehmen wird, wird noch immer heiß spekuliert. Doch wer darf die Frau an seiner Seite spielen? Ein Insider berichtet gegenüber Daily Mail, dass sich die ausführende Produzentin Barbara Broccoli die beiden Euphoria-Kolleginnen Sydney Sweeney (26) und Zendaya (27) für die Rolle des Bond-Girls vorstellen könnte. "Sydney Sweeney ist im Gespräch", meint der Informant, aber es kommt darauf an, ob "der Regisseur sie für geeignet hält". Er erklärt weiter: "Wenn sie Denis Villeneuve (56) bekommen, der schon mit Zendaya gearbeitet hat, dann könnte auch sie dabei sein."

Welche der beiden Damen es am Ende wird, sei also scheinbar vom Regisseur abhängig, der bisher noch nicht feststeht. Der Quelle zufolge wünscht sich Barbara, dass Denis Villeneuve, der Regisseur des Kinohits Dune, auch bei dem "James Bond"-Remake die Führung übernehme. Dieser soll allerdings sehr beschäftigt sein, was das Ganze verkompliziert. Doch die Produzentin bleibt hartnäckig: "Wenn er den nächsten Film nicht macht, werden sie ihn immer wieder bitten, bei zukünftigen Filmen Regie zu führen", so der Insider. Denn was er mit "Dune" und "Blade Runner" gemacht hat, sei "genau das, was Barbara sich wünscht".

Dass Aaron letztendlich als neuer James Bond festgelegt wird, wünscht sich wohl auch seine Partnerin Sam Taylor-Johnson. Bei einem Auftritt in der "The Jonathan Ross Show" meinte die Filmschaffende: "Spekuliert ruhig weiter. Er wäre großartig!" Scheinbar denkt sie auch über ihre eigene Beteiligung am Film nach. "Ich als Regisseurin eines Bond-Films? Es wäre das erste Mal, dass eine Frau Regie führt", betont sie. Aaron selbst äußerte sich bisher nur kryptisch: "[Ich kann] nur über Dinge sprechen, die ich zeigen und erzählen werde", erklärte er gegenüber Rolling Stone UK.

